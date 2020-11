Der FCW in Aarau – Sie sollen Winnertypen bleiben Der FCW zeigt in diesen Tagen wieder mal gute Ansätze. Jetzt fragt sich, ob er endlich mal darüber hinauskommt. An diesem Freitag spielt er in Aarau. Urs Kindhauser



Lindrit Kamberi (rechts) gilt als individuelles Beispiel für das Plus an Winnertypen beim FCW. -Foto: Heinz Diener

Das sind die Zahlen zum Saisonstart des FCW: Mit 14 Punkten aus sieben Spielen ist er nach Verlustpunkten die Nummer 1 der Challenge League. Das ist nicht nur im dritten Jahr der beste Start unter Ralf Loose. Es ist gar der beste Auftakt seit 2008, als es Mathias Walther in seinem letzten FCW-Jahr auf 15 Punkte aus sieben Spielen brachte. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden seit der knappen Startniederlage gegen die Grasshoppers ist der FCW die am längsten ungeschlagene Mannschaft der Liga. Saisonübergreifend sieht es gar so aus: Von 14 Ligaspielen seit dem 1:4 gegen Vaduz im Utogrund Anfang Juli hat der FCW nur eines (eben gegen GC) verloren, aber zehn gewonnen! Vergleichbares – oder noch Besseres – lieferte eine Winterthurer Mannschaft zuletzt in der nach schwachem Start hervorragenden Saison 2011/12 mit nur einer Niederlage in 23 Ligaspielen (und dazwischen einer Halbfinal-Qualifikation im Cup).