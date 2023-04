Gastrokolumne Angerichtet – Sie spielen mit Bällchen und punkten Wer mal etwas anderes als Mittagsmenü möchte, liegt mit den Bowls von Beans&Balls absolut richtig. Andere Behälter überzeugen weniger. Urs Stanger

Farbenfroh, ausgewogen und schmackhaft: eine Portion «Balls», abgerundet mit Tsatsiki und Hummus. Foto: Urs Stanger

Mitten in Winterthur existiert die kleine, dafür permanente Version eines Street-Food-Festivals. Drei Imbisswagen (wobei einer vorderhand geschlossen ist) und die Terrasse der angrenzenden Taverne werten den Merkurplatz gastronomisch auf. Ein Stand macht allein durch seinen Namen neugierig: Beans&Balls.

Die Bohnen gibts in Kaffeeform und die Balls in Bowls. Zwei Bechervarianten werden angeboten, der grosse zwischen 13 und 16 Franken, der kleine von 11 bis 13 Franken. Vier Versionen an selbstgemachten Bällchen, drei Beilagen (wir wählten Reis und Couscous) sowie drei passende Saucen (Tsatsiki, Hummus und Sugo) waren zu haben. Alles frei kombinierbar, wie der fröhliche Herr am Tresen erklärt. Die Auswahl ist nicht riesig. Doch die Hauptsache stimmt: Es schmeckt ausgezeichnet. Die aufgestellte Crew hinter Beans&Balls beherrscht das Spiel mit den Bällchen. Unser Dreiergremium setzte die Version mit Spinat und Parmesan auf Platz 1, gefolgt von Erbsen und Zitrone – aufgrund der überraschenden und stimmigen Kombination mein Favorit – sowie den Fleischbällchen, genannt «La Nonna», bei denen jeder Nachkomme froh wäre, hätte die Grossmutter ein solches Rezept überliefert. Rang 4 belegten die «Golden Balls» aus Süsskartoffeln. Sie waren gut, doch die anderen schnitten noch besser ab.

Geöffnet ist unter der Woche von 8 bis 15 Uhr. An schönen, wärmeren Tagen soll hier, so wird überliefert, reger Betrieb herrschen. Bei unserem Besuch wars kühl und bewölkt, immerhin bliebs trocken. Über Mittag dominieren die Balls. Am Morgen und Nachmittag lohnt sich der Abstecher für die Kaffee-Variationen, wie unser Gewährsmann aus einer nahen Bank berichtet. Zum Dessert wählten wir einen kräftigen Espresso, Amaretti (1.50 Franken pro Stück) waren leider keine vorhanden.

«Coffee und Feel-good-Food» steht als Slogan auf der Website von Beans&Balls. Das passt. Allerdings würde man sich an diesem Street-Food-Platz noch besser fühlen, wenn die Umgebung etwas heimeliger wäre. Die Holzbalken sind ja originell und tauglich, um zu sitzen und zu essen. Doch dieser «Urban Forest», der angelegt wurde… Die Sträucher gehen noch in Ordnung. Wenn sie nur nicht in diesen schrecklichen Tonnen stehen würden. Aber ja: Das ist Geschmackssache, wie so vieles.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

