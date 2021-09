Porträt Food-Bloggerin Ella Mills – Sie steht hinter dem Koch-Imperium Deliciously Ella Wie eine britische Studentin sich selbst heilte – und mit einer pflanzenbasierten Wohlfühlplattform ein Millionengeschäft machte. Nina Kobelt

Restaurantbesitzerin, Kochbuchautorin und ausserdem G r osser bin : Ella Mills. Foto: Daniel Hambury/eyevine/laif

Jetzt ist es wieder, wie am Anfang vor neun Jahren, ein reines Familienunternehmen: Letzte Woche hat Ella Mills auf Instagram verkündet, sie habe zusammen mit ihrem Mann ihre Firma abbezahlt – keine Investoren, keine Banken funken mehr ins Geschäft von Deliciously Ella.

Wenn Sie sich jetzt fragen, wer Ella Mills ist: Sie ist Ihnen wohl schon einmal begegnet. In Form eines hübsch verpackten Körnerriegels oder dergleichen. Deliciously Ella wurde von der Britin gegründet – und ist mittlerweile ein Millionengeschäft, auch in der Schweiz. Ihre Produkte sind unter anderem bei Coop und Migros, bei Manor und in der Onlineapotheke Benu erhältlich: Kokos-Mandel-Riegel, Nusskugeln oder Crackers aus Randen. Die Werbung der Schweizer Grossverteiler für die veganen Produkte ist zuweilen schon fast aggressiv. Man könnte sagen: Deliciously Ella – frei zu übersetzen mit «köstlich, Ella» – ist überall.