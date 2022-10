Sorge um iranische Sportlerin – Sie stellt sich gegen das Regime und bezahlt teuer – wie andere vor ihr Kletterin Elnaz Rekabi legte an einem Wettkampf ihr Kopftuch ab, nun wird sie mutmasslich drangsaliert. Ihre Affäre erinnert an andere prominente Fälle wie Tennisspielerin Peng Shuai. Christian Brüngger

Elnaz Rekabi: Neues Symbol des iranischen Aufstands. Quelle: PD

Bislang war Elnaz Rekabi einfach eine exzellente Kletterin aus dem Iran. Seit sich die 33-Jährige im Final der Asienmeisterschaften in Seoul aber entschied, ohne Kopftuch in die Wand einzusteigen, ist sie ein Politikum. Rekabi solidarisierte sich auf ihre Weise mit den Demonstranten in ihrer Heimat – und scheint dafür nun vom Regime bestraft zu werden (lesen Sie die neusten Entwicklungen hier)