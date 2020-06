Campingplatz in Winterthur – Sie strandeten am Schützenweiher Während des Lockdown bildeten Wintergäste und Auslandschweizer auf dem Campingplatz am Schützenweiher eine kleine Schicksalsgemeinschaft. Nun kehren auch die Touristen zurück. Delia Bachmann

Als es in Spanien mit dem Lockdown losging, reiste Johnny Blumer mit seiner Frau zurück in die Schweiz. Foto: Enzo Lopardo Basil Bertschmann ist stellvertretender Geschäftsführer auf dem Campingplatz am Schützenweiher. Bild: Enzo Lopardo Mit einer Drohne nahm Basil Bertschmann seinen Campingplatz aus der Vogelperspektive auf. Archivbild: Basil Bertschmann 1 / 7

Weil sie Touristen abweisen mussten, blieben viele Campingplätze während der Corona-Krise leer. Nicht so der Campingplatz am Schützenweiher: Rund sechzig Personen lebten während des Lockdown in ihren Wohnwägen zwischen Seerosen, Minigolfbahnen und der Autobahnausfahrt Ohringen.