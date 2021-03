Klimademo in Winterthur – Sie streiken jetzt im Schneidersitz Nach einer langen Corona-Pause kehrte der Klimastreik am Freitag auf die Strasse zurück. In der Steinberggasse protestierten die Aktivisten im Sitzen gegen den Klimaplan der Stadt Winterthur. Delia Bachmann

In der Steinberggasse protestierten am Freitagnachmittag etwa hundert Klimaaktivisten in kleinen Gruppen. Foto: Madeleine Schoder

In der Steinberggasse sieht es am Freitag aus wie an einem heissen Sommertag. Am Boden sitzen die meist jungen Menschen in kleinen, coronakonformen Gruppen zusammen. Manchen schwatzen und trinken Bier, als wäre es viel wärmer als drei Grad. Die meisten aber schützen sich mit dicken Jacken oder heissem Tee aus der Thermoskanne gegen die Kälte.

Anders als bei früheren Klimaprotesten bleiben die mitgebrachten Megafone stumm, und die Menschenmassen bleiben aus. «Mir stönd uf» lautete das Motto eines früheren Klimastreiks. Dieses Mal machten die Aktivistinnen das Gegenteil und setzten sich hin.