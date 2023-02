«Apropos» – der tägliche Podcast – Sie tanzte auf den ganz grossen Bühnen – bis der Krieg ihre Karriere bedrohte Laura Fernandez-Gromova war als erste Schweizer Ballerina an den berühmten russischen Theatern engagiert. Ihr stand eine grosse Karriere bevor. Dann brach der Krieg aus. Sascha Britsko als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin Mirja Gabathuler

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

14 Jahre lang trainiert Laura Fernandez-Gromova bis zu 16 Stunden am Tag für ihren Traum. Sie tanzt als Ballerina und erste Solistin auf den grossen, berühmten Ballettbühnen in Russland – etwas, was noch keiner Schweizerin vor ihr gelungen war.

Bis am 24. Februar der Ukraine-Krieg ausbricht. Von einem Tag auf den anderen muss sie Moskau verlassen, ihre Karriere steht auf der Kippe. Warum Laura Fernandez-Gromovas Geschichte trotzdem ein Happy End hat, erzählt «Tages-Anzeiger»-Redaktorin Sascha Britsko in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

«Apropos» – der tägliche Podcast

