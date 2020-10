Herbstkonzert in Seuzach – Sie teilen ihr musikalisches Glück Bekannte Melodien aus Barock, Klassik und Romantik erklingen am Sonntag bei einem Nachmittagskonzert in der Kirche St. Martin Seuzach. Gabriele Spiller

Ein buntes Ensemble tritt in Seuzach auf: Milo Hauri, Veronika Miecznikowski, Annika Rast und Daniel Moos. PD

Auf ein stimmungsvolles Herbstkonzert in der Katholischen Kirche St. Martin kann sich Seuzach freuen: Trotz der platzbeschränkenden Corona-Massnahmen lässt der bewährte Veranstalter Daniel Moos sein Heimatdorf nicht im Stich – und offeriert sogar den Eintritt. «Wir bitten natürlich um eine Kollekte zur Deckung unserer Kosten», sagt er, «aber diese einmalige Chance, hochkarätige junge Preisträger zu hören, sollte man sich nicht entgehen lassen.»

Die Liste der Auszeichnungen ist in der Tat beeindruckend; so errang die Flötistin Annika Rast dreimal einen 1. Preis im Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb sowie im vergangenen Jahr den 1. Preis im renommierten deutschen Wettbewerb «Jugend musiziert». Dabei trat sie im Ensemble mit ihrer Schwester Leoni und dem auch in Seuzach Cello spielenden Milo Hauri-Ferrazzini an. Ebenfalls international mehrfach ausgezeichnet ist die Geigerin Veronika Miecznikowski. Als gestandene Profimusiker ergänzen der Cellist Claude Hauri und der Pianist Daniel Moos den Kreis.