TV-Duell in Brasilien – «Sie träumen in der Nacht bestimmt von mir», sagt Bolsonaro Erstmals trafen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und Ex-Präsident Lula sowie weitere Kandidierende aufeinander. Lula zeigte eine Schwachstelle, der Amtsinhaber war angriffig – und wurde ausfällig. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Lula (links) wich aus, Bolsonaro (rechts) wurde ausfällig. In der Mitte die chancenlose Kandidatin Simone Tebet. Foto: Andre Penner (Keystone)

Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro und sein aussichtsreichster Herausforderer, Luiz Inácio Lula da Silva, sind zum ersten Mal im Wahlkampf direkt aufeinandergetroffen. In einer Debatte, die live im Fernsehen, Radio und Internet übertragen wurde, mussten sich die beiden Politiker am Sonntagabend zusammen mit vier weiteren Kandidatinnen und Kandidaten den Fragen von Journalisten und Journalistinnen stellen, ebenso wie denen ihrer Mitbewerberinnen und Mitbewerber.



Die Sendung, die mehrere Medienhäuser in Zusammenarbeit organisierten, war mit grosser Spannung erwartet worden. Sie fand in einem Studio in der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo statt, rund einen Monat vor den Wahlen am 2. Oktober. Die Wahl gilt als richtungsweisend, und die Stimmung im Land ist extrem angespannt. Derzeit liegt der linke Ex-Präsident Lula da Silva von Brasiliens Arbeiterpartei PT in den Umfragen mit 47 Prozent der Stimmen vor dem Amtsinhaber Jair Bolsonaro, für den nur 32 Prozent der Befragten stimmen wollen. Brasiliens rechter Präsident hat in den vergangenen Wochen aber aufgeholt.



Die Debatte war aufgeteilt in drei Runden, deren Regeln und Redezeiten vorab festgelegt worden waren. Eines der beiden dominierenden Themen war die Korruption. Jair Bolsonaro und seine Anhänger werfen der Arbeiterpartei und ihrem Kandidaten Lula da Silva systematische Vetternwirtschaft während ihrer Regierungszeit vor. Gleich zu Beginn der Sendung stellte Brasiliens amtierender Präsident seinem Herausforderer hierzu Fragen und zwang ihn so in die Defensive.

Bolsonaro wird ausfällig

Das zweite grosse Thema war sehr viel überraschender Frauenrechte und männliche Gewalt. Amtsinhaber Bolsonaro hat bei den Wählerinnen in Brasilien bislang noch wenig Rückhalt. Gründe hierfür sind wiederholt frauenfeindliche Kommentare des rechten Politikers. Eigentlich hat Bolsonaro darum den Kampf um die Stimmen der Brasilianerinnen zur Hauptaufgabe seiner Kampagne gemacht.

Bei der Debatte am Sonntag kam es dann aber zu einem Zwischenfall, bei dem der Staatschef eine Journalistin beschimpfte, die ihm eine kritische Frage zu Impfungen gestellt hatte, denen Bolsonaro skeptisch gegenübersteht. Brasiliens Präsident sagte daraufhin, er glaube, die Journalistin sei von ihm besessen: «Sie träumen bestimmt in der Nacht von mir», so Bolsonaro, nur um dann hinzuzufügen: «Sie sind eine Schande für den Journalismus.» Vor allem unter den Kandidatinnen und den Journalistinnen sorgte das für Empörung.

Lula will nicht über Korruption sprechen

Nach einer angespannten Debatte, die sich über drei Stunden zog, steht für viele Kommentatoren fest, dass Bolsonaro aus dem Duell als Verlierer hervorgegangen ist. Kommentatoren kritisieren aber auch Lulas Auftritt: Er sei kritischen Fragen zu Korruption während seiner Amtszeit ausgewichen.



Dass Bolsonaro und Lula tatsächlich kommen würden, war bis kurz vor dem TV-Duell am Sonntagabend ungewiss. Erst am Samstag gaben die beiden Kandidaten bekannt, antreten zu wollen. Die Polizei verschärfte daraufhin noch einmal die Sicherheitsvorkehrungen. Die Anhänger von Bolsonaro und Lula wurden vor dem Studio räumlich getrennt, die Kandidaten selbst betraten das Studio zeitversetzt und wurden vor der Debatte in unterschiedlichen Stockwerken untergebracht.

Ordner mussten einschreiten

Die Sendung fand ohne Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio statt. In einem separaten Raum kam es aber kurz nach Beginn der Übertragung zu Auseinandersetzungen: Ein Mitglied von da Silvas Arbeiterpartei und ein ehemaliger Minister von Bolsonaro beschimpften sich gegenseitig und mussten von Ordnern getrennt werden.



Sollte es keiner der Kandidaten am 2. Oktober schaffen, mindestens 50 Prozent der Stimmen für sich zu gewinnen, kommt es zu einer Stichwahl. Diese ist für den 30. Oktober angesetzt, zuvor wird es eine weitere TV-Debatte geben, am 9. Oktober.

