Sturzprävention in Neftenbach – Sie trainieren, um nicht zu stürzen Um Stürzen vorzubeugen, trainiert die Sportstudentin Céline Meier einmal pro Woche Seniorinnen und Senioren aus Neftenbach. Fabienne Grimm

Im Mehrzweckraum des Werkgebäudes in Neftenbach trainieren Seniorinnen und Senioren wöchentlich ihre Kraft, ihre Balance und ihre Gangsicherheit. Foto: Madeleine Schoder

«Es tönt knackig da hinten», sagt Céline Meier. Die 23-Jährige blickt aufmunternd in die Gesichter der elf Seniorinnen und Senioren, die gerade angestrengt in einer Kniebeuge verharren. «Das ist mein Knie», sagt eine ältere Dame. Ihren Rollator hat sie in der Ecke parkiert. Nun blickt sie etwas verunsichert auf ihr linkes Knie. «Macht ruhig ein Päusli, wenn ihr eines braucht», sagt Meier. Das lässt sich die Seniorin mit dem knackenden Knie nicht zweimal sagen. Sie setzt sich auf den Stuhl und atmet durch.

Im Mehrzweckraum des Werkgebäudes in Neftenbach absolviert Meier mit Seniorinnen und Senioren eine Stunde lang Übungen, die Kraft, Balance und Gangsicherheit verbessern. So sollen die Teilnehmenden in Zukunft vor Stürzen bewahrt werden. «Die Übungen sind anstrengend und können eine Herausforderung sein», sagt Meier.