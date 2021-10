Werbeanrufe in Neftenbach – «Sie tricksen Firmen aus, die den Handballclub unterstützen wollen» Ein Online-Sportportal macht in Neftenbach mit geschmacklosen Inhalten und einer fragwürdigen Geschäftsmethode auf sich aufmerksam. Leon Zimmermann

«Sporttotal.ch» ist ein Online-Sportportal, das von Werbeeinnahmen lebt. Vor kurzem ist dort ein Bericht über den FC Winterthur erschienen. Screenshot: «Sporttotal.ch»

«Achtung vor Werbeanrufen» warnt der Handballclub Neftenbach auf seiner Webseite. Auslöser ist das Online-Portal «Sporttotal.ch». «Schon zwei Unternehmer aus dem Umfeld des Clubs haben sich bei mir gemeldet, weil Mitarbeitende von Sporttotal.ch sie kontaktiert haben», sagt Vereinspräsident Christian Ruppert. Diese hätten angekündigt, einen Bericht über das 50-Jahr-Jubiläum des Handballclubs zu schreiben. «Sie haben unseren Partnern suggeriert, dass es dem Verein zugutekommt, wenn sie Werbung neben diesem Artikel schalten.»

Im Beitrag auf der Vereins-Webseite stellt der Präsident jedoch unmissverständlich klar: «Der HC Neftenbach hat nichts mit diesen Anrufen zu tun, und der Vorstand hat keinerlei Interesse an einer Zusammenarbeit mit Sporttotal.» Er habe sich auch persönlich bei Sporttotal gemeldet. Hinter dem Online-Portal steckt eine GmbH mit Sitz in Zug. «Die Mitarbeiter haben mich nur darauf verwiesen, dass in der Schweiz die Pressefreiheit gilt und sie somit auch ohne vorherige Anfrage über unseren Verein schreiben dürfen.»