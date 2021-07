Gemüseprojekt in Lindau – Sie tüfteln an der Landwirtschaft von morgen Nur so viel Gemüse anbauen wie nötig – und möglichst umweltschonend: Junge Umweltingenieurinnen und -ingenieure führen in Lindau einen Betrieb nach dem Modell des «Market Gardening». Heinz Zürcher

Camillo Galli, Roman Brunner und Aline Steinmann von der Brennnessel GmbH beim Mulchen ihrer Beete. Foto: Marc Dahinden

Die Parzelle in Lindau erinnert mehr an einen grossen Schrebergarten als an einen Landwirtschaftsbetrieb. Auf 16 Kleinflächen baut die junge Brennnessel GmbH bis zu 40 verschiedene Gemüsesorten an. Gurken, Zucchini, Kohlrabi, Fenchel und Rüebli wachsen Seite an Seite. Sogar Cardy aus der Familie der Artischocken findet Platz auf den 75 Zentimeter schmalen, mit allerhand Kulturen gemischten Beeten.

«Auf herkömmlichen Feldern wird eine stark mechanisierte und rationalisierte Form von Landwirtschaft praktiziert», sagt Roman Brunner. Das Konzept der Brennnessel sei dagegen auf den Menschen angepasst, wodurch vielfältiger und ökologischer produziert werden könne. «Wir wollen Klasse statt Masse.» Den Traktor benötigt das junge Unternehmen nur, um beispielsweise grössere Mengen Kompost zu transportieren.