Mentorin aus Lindau – Sie unterstützt andere im Kampf gegen die Bulimie Andrea Ammann litt lange an einer Ess-/Brechsucht. Heute unterstützt die Mentorin aus Kemptthal andere Betroffene – wie Tourismusfachfrau Teresa Robinson. Eleanor Rutman

Andrea Ammann (links) mit Hund Sky begleitet Teresa Robinson bei deren Ess-/Brechsucht. Foto: Eleanor Rutman

In der Wohnung von Teresa Robinson geht es lebhaft zu und her. Bulimie-Expertin Andrea Ammann hat ihren Pudel und ihr Kind zum Termin mitgebracht. Robinson, ihre Klientin, saugt barfuss in der Küche ein ausgeleertes Gewürz auf. Die Wohnung in Uster gehört ihrem Freund, die Tourismusfachfrau lebt unter der Woche in Wien.