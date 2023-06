Handgraveurin aus Winterthur – Sie verewigte den YB-Sieg auf der Cup-Trophäe Nach dem Schlusspfiff des Fussball-Cupfinals begann ihre Arbeit erst: Die Winterthurerin Nicole Grüninger gravierte die Sandoz-Trophäe. Der Berner Sieg bescherte ihr weniger Stress. Jonas Gabrieli

Höchste Konzentration während der Gravur: Nicole Grüninger bei der Arbeit. Foto: SFV/Keystone/Simon Boschi

In der linken Hand die Lupe, in der rechten Hand den Stichel. So flimmerte Nicole Grüninger aus Winterthur nach dem Fussball-Cupfinal am Sonntagnachmittag über die Bildschirme des Schweizer Fernsehens. Die Aufgabe der 39-Jährigen: den Sieg der Berner Young Boys in der knapp hundertjährigen, rund sieben Kilogramm schweren Sandoz-Trophäe verewigen.