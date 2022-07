Spanische Wegschnecke breitet sich aus – Sie vermehrt sich schneller, frisst mehr und verdrängt andere Arten Nacktschnecken bringen Gartenbesitzer schon lange zum Verzweifeln. Doch eine besonders robuste Art übertrumpft sie alle. Dabei hilft auch der Klimawandel. Annett Stein

Sie weiss, wo es Futter gibt: Eine Spanische Wegschnecke in Nachbars Garten zu werfen, bringt wenig. Foto: Getty Images

Wenn der sorgsam gezogene Salat über Nacht verschwindet und sich glitzernde Schleimbänder über die Beete ziehen, war wahrscheinlich sie am Werk: die Spanische Wegschnecke. «Das ist eine wahre Superschnecke», sagt Schneckenexperte Michael Schrödl. Die bräunlich-rötlichen Tiere können hervorragend klettern. «Hochbeete sind kein Problem für sie.» Und selbst ein in luftiger Höhe hängendes Gefäss hält sie nicht ab: «Sie seilen sich an den eigenen Schleimfäden dahin ab.»