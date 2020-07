Gewerbe in Winterthur – Sie vermietet Verkaufsfläche An der Steinberggasse hat ein neuer Laden eröffnet. Inhaberin Barbara Sauermost präsentiert und verkauft gegen Gebühr die Werke von Kreativen. Nina Thöny

Inhaberin Barbara Sauermost betreibt ihr «Ladenglück» vorläufig immer am Freitag und am Samstag. Foto: Enzo Lopardo

An den Wänden hängen Bilder, in einem Regal reihen sich Karten mit Sujets wie dem eines Flöten spielenden Dachses, und an einer Stange hängen bunte Hundehalsbänder. Das kleine Geschäft an der Steinberggasse 41 trägt den Namen «Ladenglück». Es gehört der Winterthurer Grafikerin und Illustratorin Barbara Sauermost (50), die es im Juni eröffnet hat.