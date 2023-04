Stellenmesse für Lehrpersonen im Valley – Sie vernetzt Menschen, die unterrichten wollen Auch Quereinsteiger dürfen Unterricht geben. Aber wie geht man das an? Angela Jetter organisiert einen zwanglosen Austausch zwischen Schulen und Interessierten mit und ohne Lehrdiplom. Gabriele Spiller

Angela Jetter veranstaltet die 1. Kantonale Lehrpersonen-Stellenmesse. Foto: Enzo Lopardo

Angela Jetter liebt es anzupacken. Mit der Vermittlung von Lehrpersonen hat sie sich in Stadt und Region schnell einen Namen gemacht. Über starke Social-Media-Präsenz und die Website angelaworks.ch startete die Winterthurerin kurz vor der Pandemie in die Selbstständigkeit und erhielt durch Corona gleich so richtig Schubkraft: Viele Lehrpersonen fielen kurzfristig aus, und nicht nur sie kam innert 14 Monaten in 50 Schulhäusern zum Einsatz, sondern auch etliche Kolleginnen aufgrund ihrer Empfehlung.