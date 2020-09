Gewalt in Winterthur – «Sie verprügelten ihn wegen 300 Franken» Nach einem mutmasslichen Gewaltdelikt sitzen vier junge Männer immer noch in U-Haft, sie sollen ihr Opfer gegen den Kopf getreten haben. Der Vorfall ereignete sich in einem wenig bekannten Gebäude der Stadt Winterthur. Mirko Plüss

Tatort «Altes Försterhaus»: Junge Erwachsene können hier mehrere Zimmer von der Mobilen Jugendarbeit mieten, diese hat vom Vorfall Mitte August aber bisher nichts gewusst. Foto: Mirko Plüss

Seit mehreren Wochen sitzen vier junge erwachsene Männer in verschiedenen Zürcher Gefängnissen in Untersuchungs-Haft. Sie sollen in der Nacht vom 14. auf den 15. August an der Unteren Vogelsangstrasse einen anderen jungen Mann verprügelt haben.