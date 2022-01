Mutmassliche Internetbetrüger verhaftet – Sie versuchten, mit Phishing-SMS an Kreditkartendaten zu gelangen Die Kantonspolizei hat letzte Woche ein mögliches Betrüger-Ehepaar festgenommen, das mit falsch registrierten SIM-Karten GSM Gateways betrieben haben soll.

Das während Hausdurchsuchungen beschlagnahmte Material. Foto: Kapo Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag vergangener Woche ein mutmassliches Betrüger-Ehepaar festgenommen. Die beiden Personen sollen versucht haben, mit dem massenhaften Versand von SMS an Kreditkartendaten zu gelangen.

Das deutsche Ehepaar, welches sich im Kanton Thurgau aufhielt, soll in den Tagen und Wochen zuvor auf betrügerische Art und Weise SIM-Karten falsch registriert und in sogenannten GSM Gateways eingesetzt haben. Diese GSM Gateways ermöglichten den Massenversand von Phishing-SMS, um an Kreditkartendaten zu gelangen. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Kantonspolizeien Thurgau und Zürich zwei GSM Gateways, mehrere Hundert SIM-Karten und diverse weitere Gegenstände sicher.

Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte ein Strafverfahren gegen die beiden Beteiligten eröffnet. Das Zwangsmassnahmengericht hat für den 34-jährigen Mann und die 31-jährige Frau Untersuchungshaft angeordnet.

