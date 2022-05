Reisepionierin Alexandra David-Néel – Sie war die erste weisse Frau in Tibet Reisende dürfen nicht nach Lhasa? Unsinn, fand Alexandra David-Néel. In einer Zeit, als Abenteuer Männersache waren, drang sie während des Ersten Weltkriegs als erste Europäerin in die heilige Stadt Tibets vor. Irene Helmes

Sie bekommt einen Ehrentitel Yishé Tö-mé («Lampe der Weisheit»): Alexandra David-Néels, 1933 in Tibet. Foto: Preus Museum

«Alle meine Reisen, besonders die in unerforschte und ‹verbotene› Regionen, waren – beinahe zwanghaft betriebene – Traumverwirklichungen», schreibt Alexandra David-Néel in der Mitte ihres Lebens. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bereits eine Karriere als Opernsängerin in Fernost hinter sich, Philosophie und Sprachen studiert und Tibet bereist wie keine andere. Geboren wird sie 1868 in der Nähe von Paris, reiselustig ist sie von Kindesbeinen an. «Ich konnte schon laufen, bevor ich richtig gehen konnte», erzählt sie später.