Nachruf auf Dora Bösiger – Sie war die Frau an Bruno Stefaninis Seite Dora Bösiger verbrachte 63 Jahre ihres Lebens an der Seite von Bruno Stefanini. Als dessen Sekretärin brachte sie Ordnung ins Chaos, schützte ihn vor unliebsamen Fragen und chauffierte ihn überall hin. Nun ist sie im Alter von 89 Jahren gestorben. Miguel Garcia

Dora Bösiger sass auch an der Vernissage zur Ausstellung «Von Anker bis Hodler» 2007 im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten neben Sammler Bruno Stefanini. Foto: Marc Dahinden

Selten prägt eine Bewerbung eine Biografie so sehr wie diejenige von Dora Bösiger im Jahr 1955. Damals bewarb sich die damals 23-jährige kaufmännische Angestellte aus Elgg bei Bruno Stefaninis Immobilienfirma Terresta. 63 Jahre stand sie Tag und Nacht an seiner Seite. Dabei war sie nicht nur Sekretärin, sondern der ruhende Pol in Stefaninis turbulentem Universum.

Dora Bösigers Korrespondenz mit Bruno Stefanini, 1955 Foto: Archiv SKKG

Als «freundlich», «warmherzig», ja gar «goldig» wird Dora Bösiger von Personen beschrieben, die mit ihr zu tun hatten. Sie war die «treue Seele» und der «gute Geist», der «Ordnung schuf im Chaos». Als Stefaninis Chefsekretärin behielt sie den Überblick, wo er ihn verlor.