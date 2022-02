Winterthurerin an Olympia – Sie will einfach nur ein cooles Rennen fahren Saskja Lack aus Gotzenwil hat ihre ersten olympischen Tage in China genossen und gesehen, was sie nie machen würde. Jetzt aber gilt der Fokus ganz dem Skicross vom Donnerstag. Urs Stanger

«Keinen Druck von niemandem» verspürt die 21-jährige Saskja Lack an ihren ersten Olympischen Spielen. Foto: PD

Skicrosserinnen sind von Natur aus nicht zimperlich. Sie rasen zu Tal, in engen Kurven, über Sprünge, Seite an Seite mit der Konkurrenz. Technik ist gefragt, ebenso Durchsetzungsvermögen und Nervenkraft. Doch was Saskja Lack letzten Samstag am Olympia-Wettkampf an der Grossschanze erlebte, wäre dann auch für sie zu viel des Guten.