Wiesendangen vor Saisonstart – Sie wissen, wie 2. Liga geht Wiesendangen steigt in die achte Saison in Folge in der 2. Liga. Die Mannschaft weiss deshalb, wo sie hingehört. Und wie man sich vom Abstiegsstrich fernhält. Urs Kindhauser

Dario Zgraggen (Bild) bleibt die Nummer 1 im Tor von Wiesendangen – trotz der Rückkehr von Ramon Frauenfelder. Foto: Urs Kindhauser

Phönix geht in der 2. Liga in seine neunte Saison in Serie und ist damit der «dienstälteste» Club aus der Region. Mit Trainer Manuel Trashorras und einer doch markant veränderten Mannschaft beginnt auf dem Steinacker eine Ära, die für viele neu ist. Nur ein Jahr nach Phönix ist der FC Wiesendangen in die 2. Liga gekommen. Nicht wie die Seemer von oben, sondern von unten. Viermal beendeten die Wiesendanger seither die Saison auf Rang 8, einmal auf Platz 6 und - gleichsam als Ausreisser nach oben und unten - einmal als Dritter und im Jahr danach als Elfter. Man kann also sagen: Wiesendangen weiss, wie 2. Liga geht. Es wird auch nicht nervös, wenn der Abstiegsstrich näher rückt. Denn weit entfernt ist er eigentlich nie.