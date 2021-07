Neue Fördergruppe in Winterthur – Sie wollen junge Volleyballer noch besser machen In Winterthur startet nach den Sommerferien ein Trainingsangebot für Volleyball-Talente aus der Region. Lanciert wird es von drei Trainern des VC Smash. Stefan Kleiser

Franziska Moro, Karsten Schumacher und Swen Mallschützke starten ein neues Förderprogramm im Volleyball. Stefan Kleiser

Es war ein Sieg für die Vereinsgeschichte. Mit dem 3:2 über Uni Bern qualifizierten sich die U20-Junioren des Volleyballclubs Smash Winterthur am 23. Mai für das Final-Four-Turnier der Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaft. Zum ersten Mal überhaupt – neben Jona, Lausanne und Basel, Teams aus NLA-Vereinen, die an Orten spielen, wo es ein regionales oder nationales Leistungszentrum des Verbandes gibt.

Wie es kam, dass die U20-Junioren von Smash so gut wurden, weiss Franziska Moro genau. Begonnen hat es an ihrem Wohnort in Truttikon, wo die frühere Drittliga-Volleyballerin viele Jahre eine Ballsportschule leitete. Schon mit 18 habe sie gewusst, «dass ich unbedingt Trainerin werden will», erzählt die 52-Jährige. Ein Drittel des U20-Teams, schätzt sie, war schon in jungem Alter in Truttikon dabei.