Ungewisse Zukunft für Beizen – Sie wollen Restaurant schnell retten – und bewirken Verzögerung Eigentlich wollte der Andelfinger Gemeinderat Ende März darüber informieren, wie es mit dem Adliker Pöschtli weitergehen soll. Doch daraus wird nun nichts. Markus Brupbacher

Das Restaurant Post in Adlikon ist geschlossen, seine Zukunft ist ungewiss. Foto: Madeleine Schoder

Die Restaurants Post in Adlikon und Einhorn in Humlikon sind beide geschlossen und stehen ohne Pächter da. Eigentlich hoffte der Andelfinger Gemeinderat, bis Ende März über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit den zwei Beizen informieren zu können. Doch das klappt nicht, weil die laufenden Abklärungen mehr Zeit benötigen, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.