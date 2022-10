Die Verstrickungen von Zürich mit der Axpo – Sie wollten den Superkonzern bauen – und gerieten rasch aus der Spur Zürich reibt sich angesichts der Axpo die Augen: Wie konnten wir Grossaktionär einer globalen Handelsfirma werden? Warum versorgen die uns nicht mit Strom? Logbuch einer Irrfahrt voller unerwarteter Wendungen. Marius Huber

Illustration: Felix Schaad

Die Axpo – das war für viele Zürcherinnen und Zürcher ein leises Brummen in einem Meer von Unwissen. Irgendwas mit Strom und Kraftwerken. Und die Schweizer Fussball-Liga hat sie auch gesponsert. So in etwa.