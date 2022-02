Einmarsch in die Ukraine – Sie zeigten Verständnis für Russland – was sagen sie jetzt? So reagieren Aussenpolitiker auf den Angriff Putins auf die Ukraine. Beni Gafner Jacqueline Büchi

Sie sind die Putin-Versteher im Parlament: Yvette Estermann und Roger Köppel (beide SVP). Foto: Keystone

Die Welt schaut geschockt nach Osteuropa. Politikerinnen weltweit verurteilen den Einmarsch von Wladimir Putins Truppen in die Ukraine. UNO-Generalsekretär António Guterres appelliert an Moskau: «Präsident Putin, im Namen der Menschlichkeit: Bringen Sie Ihre Truppen zurück nach Russland.» Im Westen folgt ein Sanktionspaket auf das nächste. (Alle News zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Ticker)

In der Schweiz hält der Bundesrat derzeit eine Sondersitzung ab, in der er über das weitere Vorgehen berät. Noch am Mittwoch hatte er entschieden, vorerst keine Sanktionen gegen Russland zu ergreifen. Stattdessen sollte – ähnlich wie im Jahr 2014 nach der russischen Annexion der Krim – verhindert werden, dass «die Schweiz als Umgehungsplattform für die von der EU erlassenen Sanktionen dienen kann».

Dieser defensive Kurs brachte dem Bundesrat am Mittwoch vornehmlich aus dem linken Lager laute Kritik ein, während zahlreiche bürgerliche Politiker die Zurückhaltung der Landesregierung positiv werteten. Wie fällt die Beurteilung unserer Aussenpolitiker am Tag nach den russischen Angriffen aus?

Franz Grüter, SVP (LU)

Franz Grüter (SVP) will sich nicht als Putin-Freund verstanden wissen. Foto: Keystone

Der Luzerner SVP-Nationalrat ist Präsident der Aussenpolitischen Kommission. Er wurde verschiedentlich als «Putin-Versteher» betitelt, nachdem er sich mit der Aussage hatte zitieren lassen, eine Deeskalation der Lage sei wahrscheinlich nur möglich, «wenn der Westen Russland garantiert, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen wird».

Das Label des «Russland-Freunds» lehnt er jedoch ab, wie er auf Anfrage betont: «Was ich bisher sagte und heute sage, entspricht meiner nüchternen Einschätzung der Lage und ist nicht Parteinahme.» Putin sei jetzt dabei, Tatsachen zu schaffen. «Ich bedaure diesen Krieg und verurteile ihn.» Es sei bedauerlich, dass «Verträge, Recht und Abmachungen für Aggressoren ab einem gewissen Zeitpunkt leider nichts mehr gelten».



Elisabeth Schneider-Schneiter, Mitte (BL)

Elisabeth Schneider-Schneiter schwebt ein Treffen der Aussenminister Lawrow und Blinken in der Schweiz vor. Foto: Keystone

Elisabeth Schneider-Schneiter aus der Mitte-Fraktion bleibt bei ihrer Position, die sie am Mittwoch auch in dieser Zeitung vertreten hat. «Anstatt ihre Aktivitäten im Sanktionentopf aufgehen zu lassen, soll die Schweiz ihre Sonderstellung als neutrales Land klug einsetzen», fordert die Aussenpolitikerin.

Schneider-Schneiter geht davon aus, dass die Diplomatie hinter den Kulissen derzeit auf Hochtouren läuft. Den Bundesrat fordert die Baselbieterin dazu auf, auf eine aktive Diplomatie zu setzen, so wie es die Schweiz 2014 machte, als die Russen die Krim annektierten. Die Schweiz solle die Aussenminister Lawrow und Blinken jetzt dazu auffordern, sich in der Schweiz an den Verhandlungstisch zu setzen.

Yvette Estermann, SVP (LU)

Yvette Estermann sieht die Schuld an der Eskalation beim Westen. Foto: Keystone

Zu den letzten Putin-Versteherinnen im Parlament gehört die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Sie sagt: «Was aktuell in der Ukraine passiert, ist traurig, aber nachvollziehbar. Für mich trägt der Westen die Verantwortung dafür.»

Estermann, die in der Tschechoslowakei aufgewachsen ist, stellt sich auf den Standpunkt, die Ukraine gehöre historisch zu Russland. «Es ist verständlich, dass Putin nicht akzeptieren kann, wenn die Nato sich der russischen Grenze nähert. Er will lediglich das eigene Volk schützen – das ist seine Aufgabe als Staatsoberhaupt.»

Europäische oder Schweizer Sanktionen gegen Russland lehnt Estermann ab. «Damit straft man nur die Bevölkerung. Richtig wäre es gewesen, frühzeitig auf Putins Vorschläge einzugehen und mit ihm zu verhandeln.»

Dass Putins Vorgehen völkerrechtswidrig ist, bestreitet Estermann. «Das Völkerrecht ist eine Frage der Perspektive. Russland hat meiner Meinung nach das Recht, seine Grenzen zu schützen.» Es brauche eine Pufferzone zwischen Ost und West, die mindestens die Donbass-Region umfasse.

Thierry Burkart, FDP-Präsident (AG)

Die FDP-Spitze will ihre Position am Donnerstagnachmittag bekannt geben. Im Bild: Präsident Thierry Burkart (Mitte) mit Andrea Caroni (rechts) und Philippe Nantermod (links). Foto: Keystone

Der Chef der FDP Schweiz, Thierry Burkart, sagte am Mittwoch zu dieser Redaktion: «Der Entscheid des Bundesrats ist richtig.» Die Regierung müsse zwar dafür besorgt sein, dass Sanktionen nicht via Schweiz umgangen werden könnten. Allerdings müssten die Sanktionen der EU, der USA und anderer Länder sorgfältig analysiert werden, bevor allfällige weitere Schritte eingeleitet würden. Zentral sei, dass die Schweiz weiterhin in der Lage sei, ihre Guten Dienste zur Deeskalation des Konflikts anzubieten.

Am Donnerstagmorgen sagt Burkart auf Anfrage, die FDP sei derzeit angesichts der veränderten Umstände daran, den rechtlichen und politischen Spielraum auszuloten. Die Position der Partei soll im Laufe des Nachmittags kommuniziert werden.



Roger Köppel, SVP (ZH)

Roger Köppel bezeichnet Putin als «Schock, den der Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu kommen». Foto: Keystone

Ausgerechnet an dem Tag, an dem Putin die Angriffe auf die Ukraine startete, veröffentlichte der Zürcher SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel in seinem Magazin einen Text mit dem Titel «Kleine Psychologie der Putin-Kritik». Darin stellt er sich auf den Standpunkt, westliche Journalisten und Intellektuelle hassten Putin, «weil er für all das steht, was sie ablehnen, verteufeln und was deshalb nicht sein darf: Tradition, Familie, Patriotismus, Krieg, Religion, Männlichkeit, Militär, Machtpolitik und nationale Interessen.» Putin entlarve «den hohlen Moralismus seiner Gegner» und «die Dekadenz des Westens». Vielleicht, schreibt Köppel, ja «hoffentlich» sei Putin «der Schock, den der Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu kommen».

Die «Aargauer Zeitung» zitiert Köppel zudem mit den Worten, Russland sei nach dem Fall der Mauer vom Westen gedemütigt worden wie das Deutsche Reich im Friedensvertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. «Putin versucht rückgängig zu machen, was ihm vom Westen an Demütigungen zugefügt worden ist.» Der russische Präsident sei den westlichen Politikern «strategisch überlegen».

Roger Köppel war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.



Fabian Molina, SP (ZH)

Fabian Molina sagt: «Es kann nicht sein, dass ein solcher Angriffskrieg für die russische Elite folgenlos bleibt.» Foto: Keystone

Während es etwa in Teilen der deutschen Linken durchaus prorussische Stimmen gibt, vertreten die Schweizer Sozialdemokraten die Haltung, die Schweiz müsse die Sanktionen gegenüber Russland mittragen. Der Zürcher Nationalrat Fabian Molina hält auf Anfrage fest, die Zeit des diplomatischen Appeasements sei vorbei. «Die Sicherheitsarchitektur Europas ist genau wie das Völkerrecht infrage gestellt. «Wenn man das durchgehen lässt, ist überhaupt nichts mehr gewiss auf dieser Welt.»



Die Schweiz müsse sich nun vollumfänglich mit ihren europäischen Partnern solidarisieren. Sanktionen, die bereits beschlossen seien, müssten – wie auch kommende – übernommen werden. «Es kann nicht sein, dass ein solcher Angriffskrieg für die russische Elite folgenlos bleibt.» Wenn das Völkerrecht nicht mehr gelte, werde es für die Schweiz «eher früher als später» auch sehr gefährlich.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi

