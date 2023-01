Die gekaufte WM in Katar, 500 Millionen Euro für Cristiano Ronaldo: Gegen die Profitgier des Profifussballs protestiert Filmemacher Gerrit Starczewski mit Nacktpartien.

Vor dem Start der Fussball-WM 2022 protestiert die deutsche Nacktionalmannschaft in Essen.

Herr Starczewski, warum spielen Sie nackt Fussball?

Ich bin ein Fussballromantiker. Nacktheit steht für mich für Natürlichkeit, und der Fussball muss natürlich bleiben. Im Profifussball aber haben wir ein System, in dem es nur um Profit geht, alles andere ist den Funktionären scheissegal. Die gehen wirklich über Leichen. Gesehen hatte man das ja vor der WM jetzt in Katar, in der unsere Fussballwerte ausgeschlachtet wurden. Das war eine gekaufte WM, eine Blut-WM noch dazu. Aus Protest gegen diese WM hatte ich 2019 dann auch die Nacktionalmannschaft gegründet.