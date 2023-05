Einkehren in der Region Winterthur – Sieben Besenbeizen, die zum Verweilen einladen Endlich wieder draussen sitzen! Mit dem sonnigen Wetter beginnt für viele Besen- und Hofbeizen die Saison. Wir stellen einige vor, zu denen sich ein Ausflug lohnt. Rafael Rohner Roger Meier

Die Schürlibeiz in Thalheim an der Thur empfängt wieder auf der Gartenterrasse. Foto: Madeleine Schoder

Geöffnet von April bis Oktober und Essen nur, «solangs hät». Das Wurst-Käse-Plättli wird den Gästen vom örtlichen Zimmermann in seiner Freizeit serviert. Etwa so funktionieren Besenbeizen – kleine saisonale Gaststätten mit eingeschränktem Angebot. Während sie als Bestandteil von Landwirtschaftsbetrieben früher vor allem in ländlichen Regionen zu finden waren, gibt es sie heute in der Stadt und auf dem Land.