Schule Flaachtal – Sieben der elf Behördenmitglieder treten nicht mehr an In der Schulpflege Flaachtal klafft bald eine grosse Lücke. So müssen für die Erneuerungswahlen 2022 sieben neue Kandidaten gesucht werden. Markus Brupbacher

Blick auf Flaach in Richtung Osten. Foto: Madeleine Schoder

Die Schulpflege Flaachtal hat elf Mitglieder – sieben von ihnen treten bei den Erneuerungswahlen 2022 nicht mehr an. Dies schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Die Schulgemeinde umfasst die Territorien der fünf Flaachtaler Gemeinden Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken. Gewählt wird am 27. März (erster Wahlgang) respektive am 15. Mai (zweiter Wahlgang). Der Amtsantritt der neuen Mitglieder ist am 1. Juli 2022, die Legislatur dauert bis 2026.

Zur Wiederwahl zur Verfügung stellen sich vier Personen: Marion Boos (Volken), Sandra Dias (Berg am Irchel), Melanie Hablützel (Volken) und Jolanda Kutej (Buch am Irchel). Unter den sieben nicht mehr antretenden Mitgliedern ist auch Schulpflegepräsident Daniel Heuer.