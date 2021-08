Fusion Region Andelfingen – Sieben Fragen und Antworten zur Andelfinger Kleinfusion Sollen sich die Kleingemeinden Adlikon und Humlikon dem grossen Nachbarn Andelfingen anschliessen? Ende November wird darüber an der Urne abgestimmt. Markus Brupbacher

Andelfingen aus der Luft aufgenommen, rechts der Bahnhof und in der Bildmitte der markante Kirchturm. Foto: Madeleine Schoder

Seit Mitte Juli herrscht Einigkeit: Sämtliche Behörden sind für den Anschluss von Adlikon und Humlikon an Andelfingen, sowohl der Politischen Gemeinden als auch der Primarschulgemeinden. Und die Verantwortlichen des Fusionsprojekts sind zuversichtlich, dass die Stimmbevölkerung dies an der Urnenabstimmung vom 28. November auch so sieht. Die Grossfusion in der Region Andelfingen war im November 2020 gescheitert – einzig Adlikon und Humlikon hatten damals Ja gesagt.

Chancen für Zustimmung «sehr hoch»

So schreibt Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident von Andelfingen, im aktuellen Mitteilungsblatt: Angesichts der Zustimmung aller Gemeindebehörden sei die Chance «sehr hoch, dass die Eingemeindungen auch bei den Stimmberechtigten mehrheitlich Zustimmung finden».