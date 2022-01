Ausstellung im Vitra Design Museum – Sieben grossartige Objekte, entworfen von Frauen Architektinnen und Gestalterinnen wurden in der Geschichte oft übersehen. Das Vitra Design Museum zeigt auf, warum. Sieben Highlights – und was die Kuratorin in Zukunft anders macht. Aleksandra Hiltmann

Architektin Charlotte Perriand liegt auf der «LC4 Chaise longue», entworfen – von ihr. Als Urheber ist Le Corbusier trotzdem mit dabei. Foto: Archives Charlotte Perriand ©ADAGP-AChP 2006

Grossen Designklassikern begegnen wir überall im Alltag – und gehen meist davon aus, dass Männer sie entworfen haben. Die «Corbusier-Liege» mit Nackenrolle, die bunten Schalenstühle von Eames. Dabei stammt die Liege eigentlich von der Französin Charlotte Perriand, und an den Schalenstühlen arbeitete Ray Eames genauso mit wie ihr Mann Charles.

Warum Gestalterinnen und Architektinnen teilweise bis heute unsichtbar sind, dem geht die Ausstellung «Here We Are! Frauen im Design 1990 – heute» im Vitra Design Museum in Weil am Rhein nach. Und zwar äusserst selbstkritisch. Denn Ausgangspunkt für die Schau war die eigene Sammlung. «Warum haben wir selbst so wenig von Frauen ausgestellt?», fragte sich Susanne Graner, eine der drei Kuratorinnen.