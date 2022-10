Goldener Herbst in Zürich – Sieben Lieblingsorte, wo uns die Abendsonne lange wärmt Es wird zwar immer früher dunkler, doch in diesen warmen Herbsttagen gibt es in und um Zürich zahlreiche Orte, wo auch nach Feierabend die Sonne noch scheint. Martin Huber Pascal Unternährer Hélène Arnet Isabel Hemmel Jean-Marc Nia Daniel Schneebeli

Negrellisteg

«Bridgen» nennen es die, die seit der Eröffnung des Negrellistegs in Zürich regelmässig dort ihr Bier trinken. Auf die Tageszeit kommt es dabei nicht an: Sonne gibts hier immer. Bis sie untergeht. Im Rücken den Hauptbahnhof und die Uni, vor einem der Prime Tower und ein Meer von Gleisen. Überhaupt: Es ist wie am Meer. Nur, dass man sich nicht am Anblick einer untergehenden Sonne über Wellen erfreut. Hier verschwindet sie über ausfahrenden Zügen, die unter den Füssen durchrattern und in der Ferne in Kurven und Tunnels verschwinden, während auf der Brücke immer wieder Handys hervorgeholt werden, um diese Szenerie zu fotografieren. Die Handläufe sind auf perfekter Höhe, um Mitgebrachtes wie Wein, Prosecco, ja einen kompletten Apéro hinzustellen. Mittlerweile wurden Schilder angebracht, die das Liegen in den Sicherheitsnetzen verbieten und untersagen, dass man sich auf das Geländer setzt. Deshalb nimmt heute manch einer auch seine eigene Sitzgelegenheit mit. (nia)