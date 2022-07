Finanzausgleich 2023 – Sieben Prozent mehr Finanzausgleich für die Region Winterthur Per 2023 erhält die Region Winterthur 29 Millionen Franken mehr aus dem kantonalen Finanzausgleich, obwohl die eigenen Steuererträge gestiegen sind. Jonas Gabrieli

Mehr als bloss ein paar Noten bekommt die Region Winterthur über den Finanzausgleich geschenkt. Foto: Kostas Maros

Ohne das Geld aus den reicheren Gemeinden am Zürichsee wären viele Gemeinden in der Region Winterthur kaum überlebensfähig. Damit sie ihre öffentlichen Aufgaben trotzdem erfüllen können, gibt es den Finanzausgleich. Er soll die nicht beeinflussbaren Unterschiede zu einem gewissen Grad ausmerzen und so dafür sorgen, dass die Steuerfüsse nicht «erheblich voneinander abweichen», wie es in der Kantonsverfassung heisst.