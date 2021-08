Ausflugstipps Region Winterthur – Sieben schöne Bade- und Grillplätze an der Töss Am Samstag wird es nochmals richtig warm. Zum Glück gibt es die Töss, um sich abzukühlen. Wir zeigen Abschnitte, die sich besonders lohnen. Rafael Rohner

Bei der Tössegg mündet die Töss in den Rhein. Auf einer Wiese hat es Platz zum Grillieren und Geniessen. Foto: Madeleine Schoder

Die Töss ist nicht gerade als Badeparadies bekannt. An einigen Stellen kann man aber einige Züge schwimmen und dabei erst noch die wilde Umgebung geniessen. Nur zwei Dinge gilt es zu beachten: In Naturschutzgebieten muss man auf den Wegen bleiben. Und nicht direkt unterhalb von Schwellen baden, heimtückische Wirbel können gefährlich sein.

Gumpen wie Toni bei Tablat

Der Toni-Gumpen ist tief genug für einige Schwimmzüge. Foto: Rafael Rohner Beim Toni-Gumpen hat es viel Platz zum «Bräteln». Foto: Rafael Rohner Diverse Wanderungen führen am Toni-Gumpen vorbei. Foto: Rafael Rohner 1 / 4

Mitten im Wald erscheint in der Töss bei Tablat eine grosse, künstliche Wanne: der Toni-Gumpen. Das Wasser rauscht über eine Verbauung und reicht an tieferen Stellen bis an die Brust, man kann von der Seite hineinspringen, obwohl das «Gumpen» im Namen auf Zürcher Oberländerisch «Pfütze» bedeutet. Unklar ist, woher «Toni» kommt. Vermutlich gehörte ihm das Land, denn früher war es üblich, Parzellen nach dem Vornamen des Besitzers zu benennen.