Gasthäuser im grenznahen Ausland – Sieben Tipps für kulinarische Grenzgänge Drückt der Alltagsmief, wirds Zeit für kleinere und grössere Fluchten. Wohin weiss unser Autor Martin Jenni.

Wie geschaffen für eine kleine Flucht vor dem Alltag: Im heimeligen Grottino Scurone in Cannobio am Lago Maggiore scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Foto: PD

Eigentlich sind es ja die unbeugsamen Gallier, die Angst haben, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, aber zugegeben, ab und zu kann der Alltag zur Last werden, und der Drang, ihn hinter sich zu lassen, wird gross, sodass nur noch die Flucht über die Grenze bleibt.

Für einmal finden die kulinarischen Kammerspiele in Frankreich, Österreich, Italien und Deutschland statt. Therapeutisch reisen heisst staufrei Auto-Wandern auf Nebenstrassen. Im Kofferraum das Gepäck für ein paar Tage, die Wanderschuhe und der Regenschutz mit dabei, ebenso Zapfenzieher, Gläser, Cidre und Wein.

Spontan mal links, mal rechts abbiegen, sich treiben lassen, mal raus in die Natur, am Baumstamm anlehnen, die erste Flasche köpfen, mit dem Partner über die Leichtigkeit in der Schwere des Seins sinnieren, gemeinsam lachen und dann ab ins Gasthaus, ankommen und zurücklehnen, im Wissen, dass so manche Speisekarte mehr über eine Region zu erzählen hat als ein Denkmal.

Für unkomplizierte Schöngeister: Château du Thil im Burgund (F)

Château du Thil. Foto: PD

In Zürich war der Basler Daniel Graf dreissig Jahre zu Hause, bevor er in Chenôves im Burgund seinen lang ersehnten Traum vom eigenen Schloss verwirklichte. Der Informatiker und von Schottland als «Keeper of the Quaich» für seine Verdienste für den Whisky geehrte Querdenker bietet heute in einer ruhigen Ecke des Burgunds ein edles Chambre d’hôte an.

In den grosszügigen Zimmern, im Spielsalon und in der Lounge lässt es sich gut verweilen, genauso wie im Park. Seinen ursprünglichen Traum, vor seiner Haustüre das Meer und auf dem Nachbargrund eine Whiskybrennerei vorzufinden, hat er im Burgund stilvoll beerdigt – mit dem Gedanken, vielleicht nächstens Reben zu pflanzen. Vom Brenner zum Winzer. Auch gut.

Martin Graf hat zudem zahlreiche kulinarische Tipps auf Lager, wie etwa die Table de Chapaize in Chapaize.

Château du Thil, Chenôves; du-thil.fr

Für natürliche Weinfreaks: Auberge de Chassignolles in der Auvergne (F)

Auberge de Chassignolles. Foto: PD

Was für ein Haus, was für Gastgeber und was für eine Weinkarte. Die Gästezimmer ringhörig und so eingerichtet wie die ganze Auberge – schräg, in einer Mischung aus Kunst und Plunder. Hier etwas Shabby Chic, dort drei, vier Antiquitäten, da ein geordnetes Wirrwarr, über dem alles das hauseigene Brot, die exzellente Küche und das Trinkangebot stehen mit Cidres und Weinen aus der Auvergne (!), der Loire, dem Burgund, kurz, einmal Frankreich rauf und runter.

Der Service ist leger, aber gekonnt, und der Koch kann was. Das Menü wechselt täglich, die Weinkarte jährlich, von gegenüber schlägt die Kirchenuhr in der Mitte von nirgendwo. Die Auberge in Le Bourg ist ein einzigartiger, nicht mehrheitsfähiger Ort. Der Besitzer Peter Taylor geht ins neunte Jahr. Immer von Ostern bis November. Chapeau.

Auberge de Chassignolles, Le Bourg; aubergedechassignolles.com

Für verträumte Wiederholungstäter: Villa Pastori oberhalb vom Lago d’Orta (I)

Villa Pastori. Foto: PD

Vor Jahrzehnten sind Ruth und Markus ins Piemont nach Ameno oberhalb vom Lago d’Orta gezogen und hängen geblieben. Mit Fingerspitzengefühl haben sie die Villa sanft renoviert und in eine Wohlfühloase verwandelt. Wer eine ehrliche, distanzierte Gastfreundschaft zu schätzen weiss, ist hier richtig und wird gleich länger bleiben.

Die Villa Pastori ist ein Ort mit Geschichte, mit Rückzugsmöglichkeiten und ideal für das süsse Nichtstun. Dazu ab und zu eine Flasche Grignolino, eine Salami dick aufgeschnitten, frisches Weissbrot, und man ist gewappnet für alle Zumutungen des Alltagss, der hier aber nicht kommt.

Ruth und Markus geben ihren Gästen Insidertipps, wer wo aktuell am besten kocht. Wundervoll.

Villa Pastori, Ameno; villapastori.com

Für geerdete Traumtänzer: Scurone am Lago Maggiore (I)

Grottino Scurone. Foto: PD

Cannobio gilt es im Sommer am Tage des Herrn zu meiden. Dann, wenn Heerscharen von Deutschen, Schweizern und Holländern über Cannobio herziehen. In der Zwischensaison, bei unbeständigem Wetter, wirds schon besser und luftiger in den Gassen. Dann ist es an der Zeit, das Grottino Scurone aufzusuchen und nachhaltig zu erleben. Mit Wein im Glas und Culatello auf dem Teller.

Einfach so auf die Schnelle vorbeizugehen, wäre aber schade, zumal die Gastgeber noch schöne Gästezimmer anbieten, in denen es mir nicht schwerfällt, länger als eine Nacht zu bleiben. Bleibt noch ihre Bottega, die mich nur mit vollem Einkaufskorb loslässt.

Essen, Flanieren, Schlafen, Einkaufen, das ist hier die richtige Reihenfolge.

Scurone, Cannobio; scurone.it

Für entspannte Kalorienzähler: Hotel Schwanen im Bregenzerwald (A)

Hotel Schwanen. Foto: PD

Emanuel Moosbrugger setzt im einzigartigen Biohotel Schwanen in Bizau neue Akzente. Der Bau ist sachlich renoviert, die kleine Stube mit dem Kachelofen stammt aus dem 16. Jahrhundert, das Restaurant präsentiert sich mondän unaufgeregt. Der Weinkeller ist phänomenal, die Auswahl der Provenienzen zeugt von Fachwissen, und die exzellenten Gerichte sind angenehm leicht.

Wer als Gast ohne Allüren absteigt, wird herzlich verwöhnt. Emanuel ist nicht nur ein Wein-, sondern auch ein Biersommelier, der seine Gäste stets aufs Neue überrascht. Dazu die saisonale Küche, bei der in einzelnen Gerichten der Geist Hildegard von Bingens mitschwingt. Apfel-Kohlrabi-Salat mit Löwenzahn, gegrilltem Kalbstafelspitz mit Foccacia oder einem Cordon bleu vom Bioschwein der besseren Art ist grosses kulinarisches Kino.

Schwanen, Bizau; biohotel-schwanen.com

Für puristische Gaumentänzer: Ernele im Schiff im Vorarlberg (A)

Ernele im Schiff. Foto: PD

Nach Hittisau ins Ernele hat mich die Kräuterfee, Kochbuchautorin und Köchin Karin Kaufmann mitgenommen. Wer zu lange im luftigen Gastraum sitzen bleibt, was hier bei diesem Weinangebot noch schnell einmal passieren kann, hat die Möglichkeit, im hauseigenen Hotel zu übernachten.

Felix Gross zelebriert eine leichte und modern interpretierte Vorarlberger Küche mit Produkten, die er alle in einem Radius von nicht mehr als 100 Kilometern einkauft. Spezialitäten und Normales von guten Sennereien, Biobauern und -metzgereien, die vom Qualitätsdenken des Kochs zeugen.

Da kommt ein gebackenes Tatar vom Zander mit Waldbeeren und Sauerklee auf den Teller oder vorzügliche Kalbsravioli mit Aubergine, Tomate und Petersilien-Pesto oder ein zartes Wiener Schnitzel vom Milchkalbsrücken. Perfekt.

Ernele, Hittisau; schiff-hittisau.com

Für neugierige Freigeister: Dormitorium im Markgräflerland (D)

Dormitorium. Foto: PD

Ora et labora! Auch, aber nicht nur. Das über dreihundertjährige Privatweingut H. Schlumberger ist bekannt für seine Weine, die nicht nur in der Region begehrt sind. Mir haben es ihr Grauburgunder Altenberg sowie der Winzersekt Chardonnay brut nature angetan.

Natürlich freut es Vater Ulrich Bernhart, dass seine Tochter Johanna in seine Fussstapfen tritt und somit die Familientradition des Weinguts weitergeht. Vor zwei Jahren hat die Winzerfamilie unter der Leitung von Mama Claudia in Sulzburg ein wundervolles Refugium eröffnet, das nicht nur von seiner baulichen Aura eines Klosters profitiert, sondern auch von der Herzlichkeit der Gastgeberin.

Dies alles zu einem freundschaftlichen Preis mitten in einer intakten Natur und – einige Meter weiter ist der berühmte Hirschen mit seiner exzellenten Küche von Douce Steiner. Wers etwas einfacher mag, für den bieten sich der Rebstock und das Maison Eric an.

Dormitorium, Sulzburg; dormitorium-sulzburg.de

