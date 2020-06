Neues Quartier in Elsau – Siedlung Hofwis nimmt geforderten Fussweg auf Am 16. Juni stimmen die Elsauerinnen über den Gestaltungsplan für die neue Siedlung Hofwis mit 45 Wohnungen, Kulturlokal und Arztpraxis ab. Nicole Döbeli

Die Stiftung Pro Elsau will mit der Siedlung Hofwis ein Dorfzentrum bauen. Visualisierung: PD

Mitten in Elsau zwischen der Elsauer- und der Schottikerstrasse will die Stiftung Pro Elsau eine Überbauung mit rund 45 Wohnungen, einem Kulturlokal und einem Gesundheitszentrum bauen. Sie soll Elsau ein Dorfzentrum sein, so die Vision der Bauherren.