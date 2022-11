Neuer Fussballmodus – Sieg für die Fans und Canepa – das Playoff ist vom Tisch Das im Mai beschlossene Playoff wird gar nie eingeführt. Die Clubs der Swiss Football League stimmten an der Generalversammlung für das schottische Modell.

Klare Meinung der Muttenzerkurve: Wie die meisten Fans in den Schweizer Stadien lehnen auch die FCB-Fans die Einführung von Playoffs ab. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Rolle rückwärts im Schweizer Fussball: An der Generalversammlung der Swiss Football League in Bern haben die 20 Proficlubs dem Antrag von FCZ-Präsident Ancillo Canepa zugestimmt und den Playoff-Modus wieder versenkt. Noch im Mai war dieser beschlossen worden, nicht zuletzt dank lautstarken Protesten der verschiedensten Fankurven setze jedoch ein Umdenken ein. 12:8 lautete das Resultat der Abstimmung in Bern.

Gross war nach dem Entscheid die Freude bei den Anhängern. «Die Vernunft hat gesiegt», schrieb ein User auf Twitter. Am Donnerstag hatten die Gegner des Playoff-Modus Liga-Geschäftsführer Claudius Schäfer über 57'000 Unterschriften übergeben, die sie in den vergangenen Wochen gesammelt hatten.

Grosser Widerstand: Gegner des Playoff-Modus übergeben Liga-Geschäftsführer Claudius Schäfer (rechts) die Petition. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Statt eines Modus mit Playoff und Entscheidungsspielen wird nun ab der Saison 2023/24 das so genannte schottische Modell eingeführt. Dieses sieht vor, dass drei Runden à 11 Spiele ausgetragen werden, bevor es zu einer Final- und Abstiegsrunde mit jeweils fünf weiteren Spieltagen kommt. Anders als im Modus mit Playoff- und Entscheidungsspielen hat der schottische Modus den Vorteil, dass alle Teams auf dieselbe Anzahl Partien kommt, insgesamt 38. Zum Ende dieser Saison wird die Super League auf zwölf Mannschaften aufgestockt.

Westschweizer und Tessiner fürs Playoff

In letzter Zeit wendeten sich immer mehr Vereine von ihrem ursprünglichen Entscheid und damit vom Playoff ab, hin zu diesem schottischen Modell. Beim Widerstand war allerdings ein deutlicher Graben entlang der Sprachgrenzen auszumachen: Die Clubs aus der Deutschschweiz stellten sich mehrheitlich gegen ein Playoff, jene aus der Romandie und dem Tessin waren dafür.

Zuletzt galten GC und der FC Basel als Zünglein an der Waage – anders als YB oder der FC Zürich hatten sie bis zum Freitag nicht öffentlich zugesagt, ihre Meinung geändert zu haben. Am Freitagvormittag schliesslich liess der FCB über Twitter verlauten, dass er ebenfalls für den schottischen Modus stimmen werde.

Die Liga wird am Nachmittag um 15 Uhr im Detail über die Abstimmung informieren.

