Wiesendangen gewinnt 3:0 – Sieg in Sechspunktespiel in Wallisellen Das Team von Trainer Stephan Meili holte in der siebten Meisterschaftsrunde in dieser Saison in der Gruppe 2 der 2. Liga zum zweiten Mal drei Punkte. red

Wiesendangens Xeno Fresneda, hier vorne gegen Effretikons Jahja Zulfikari, schoss in Wallisellen gleich zwei Tore und traf einmal die Lattenoberkante. Foto: Madeleine Schoder

3:0-Auswärtssieg – was für ein Befreiungsschlag für Wiesendangen. Die Equipe von Trainer Stephan Meili gewann beim abstiegsgefährdeten Wallisellen im siebten Meisterschaftsspiel dieser Saison auch erst seine zweite Partie um Punkte. Der Erfolg im Glattal geht völlig in Ordnung, auch in dieser Höhe. Die Gäste profitierten vielleicht auch etwas davon, dass Wallisellen in den vergangenen Wochen wegen eines Coronavirusfalles mehrere Trainings ausfallen lassen musste. Vor der Partie gegen Wiesendangen sind Wallisellen drei ansprechende Leistungen gelungen. Im Direktvergleich war jetzt aber Wiesendangen spielerisch und athletisch deutlich besser. Mit diesem wichtigen Erfolg konnte sich Wiesendangen etwas vom Tabellenende absetzen. Den ersten Sieg der Saison feierte Wiesendangen in der 2. Runde mit ebenfalls 3:0 gegen den aktuellen Tabellenletzten Effretikon.