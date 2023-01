Super League: FCZ - St. Gallen – Sieg in Unterzahl – der FCZ ist das Team der letzten Minuten Der Meister lässt sich von einer frühen Roten Karte nicht aus dem Konzept bringen und bezwingt St. Gallen dank eines späten Eigentors 1:0. Florian Raz

Der FCZ im Glück: Marc Hornschuh (l.) und Nikola Katic jubeln nach dem späten St. Galler Eigentor. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Soll dem FC Zürich dieser Sieg doch noch entrissen werden? Über 70 Minuten haben sich die Zürcher mit einem Mann hervorragend gewehrt gegen den FC St. Gallen. Sie haben sich mit Kontern die besseren Chancen erspielt – und alle vergeben. Sie sind dank Jérémy Guillemenot doch noch ganz spät in Führung gegangen. Der St. Galler Stürmer drischt in der 88. Minute einen eigentlich total ungefährlichen Kopfball von Marc Hornschuh über Goalie Lawrence Ati Zigi ins eigene Netz.

Dann kommt die 94. Minute – und Noha Ndombasi fällt im Strafraum der Zürcher. Schiedsrichter Luca Piccolo pfeift zum Entsetzen des FCZ Penalty. Und wird zum zweiten Mal an diesem kalten Nachmittag vom Video-Assistenten davon überzeugt, sich die Szene noch einmal anzuschauen. Auch diesmal korrigert er sich, weil Nikola Katic erst den Ball spielt – und dann von Ndombasi getroffen wird.

Krasniqi hat früh Feierabend

Das erste Mal läuft Piccolo in der 17. Minute zum TV-Gerät am Spielfeldrand. Und sieht, wie Bledian Krasniqi übermotiviert in den Zweikampf mit Guillemenot steigt und seinen Gegenspieler mit den Stollen über dem Knöchel trifft. Die Rote Karte gegen den Zürcher Mittelfeldspieler ist korrekt.

Die Zürcher sind damit das Team der letzten Minuten in diesem Jahr. Gegen Luzern haben sie sich vor einer Woche mit zwei Toren in der 89. und der 93. ein 2:2 geholt. Jetzt gewinnen sie dank eines Treffers in der 88. erstmals 2023 und ziehen damit punktemässig mit dem FC Winterthur gleich, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat.

