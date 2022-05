Kolumne Landluft – Sieg mit Plattwurf: Die Dorfbetriebe im Sägemehl Gewerbeschau und Schwingfest? Wieso nicht gleich Gewerbeschwingschau! Nicole Döbeli

Die Landluft windet die Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Grosse Anlässe in der Region kommen oft nur mit viel Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern zustande. Speuz braucht es! Beispielsweise findet in Elgg dieses Wochenende endlich wieder eine Gewerbeschau statt, und in zwei Wochen ist kantonales Schwingfest in Ossingen mit rund 6000 Gästen. Was die Organisatoren dabei ganz übersehen haben, ist, dass sich Synergien nutzen liessen. Kombiniert ergäbe sich mit weniger Aufwand ein noch grösseres Spektakel!

So müssten die Gewerbler keine eigenen Stände mehr aufbauen, sie könnten direkt mit ins Sägemehl steigen. Statt digitale Offerten zu verschicken, treten die beiden Schreinerbetriebe im analogen Kräftemessen gegeneinander an. «Sieg mit Plattwurf»: Die Schreinerei Hugentobler erhält den Zuschlag und darf der Gemeindepräsidentin ein neues Pult bauen.

Die Kampfrichter bewerten nicht nur das Schwingen, sie können auch andere Angelegenheiten regeln. Etwa ob Frau Siebers Apfelkuchen mit Streuseln oder Herr Hubers Schwarzwäldertorte das beste Dessert am Fest ist. Nach zwei Teststücken ist klar, dass Frau Sieber siegt, aber Herr Hubers Niederlage trägt den Zusatz «stark gekämpft und viel riskiert». Doch auch wer sich keine Mühe gibt, fällt nun auf. Herr Meiers trockener Marmorkuchen und Frau Gerbers harte Zitronentarte werden mit «Gestellt bei unattraktivem Kampf» bewertet.

Selbstverständlich gibt es auch an der Gewerbeschwingschau Lebendpreise zu gewinnen. Die Spengler lassen sich fortan von ihrer neuen Ziege in der Znünipause Sandwiches holen. Die Elektroinstallateure gewinnen mit einem Brienzer und nehmen ein Rind mit in den Betrieb, das bald das Radio bedienen kann. Und die Fliesenlegerin reitet nur noch auf ihrem Muni zur Baustelle.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

