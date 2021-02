0:7-Niederlage im Derby – Siegesserie des EHCW reisst in Kloten Nach drei Siegen in Folge sind die Winterthurer in Kloten chancenlos und verlieren 0:7. Urs Kindhauser

Goalie Joel Messerli musste in seinem ersten Spiel für den EHCW sieben Mal hinter sich greifen. Foto: Leo Wyden

0:9, 3:6, 0:6 und 2:8 aus Winterthurer Sicht lauteten die Resultate im Zücher Derby zwischen dem EHCW und Kloten vor der fünften Begegnung am Sonntagnachmittag. Man hätte vermuten können, es werde diesmal etwas knapper für das Team von Trainer Teppo Kivelä, denn es reiste mit dem aus drei Siegen hintereinander gewonnenen Selbstvertrauen an. Doch davon war wenig zu sehen. Der Respekt war gross und es kam heraus «wie immer»: 0:7 nach 60 weitgehend spannungsfreien Minuten. Das Ergebnis war Ausdruck einer recht ordentlichen Leistung Klotens und einer zumindest gut 50 Minuten lang ziemlich disziplinierten, aber etwas mutlosen der Winterthurer. Anders gesagt: Es herrscht nun mal ein Klassenunterschied zwischen diesen beiden Teams, wenn die Klotener nicht unter ein gewisses Niveau fallen und der EHCW nicht frech genug ist, um den Favoriten in Schwierigkeiten zu bringen.