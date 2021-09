«Kultur-Stadtbuch» Winterthur – Sieh, das Gute liegt so nah Der handliche Führer «Einfach Winterthur» versammelt Kurzporträts von 135 Läden, Restaurants und Kulturhäusern. Zusammengestellt hat sie ein Verleger aus Bern. Helmut Dworschak

Das Restaurant Anitas Events an der Technikumstrasse fällt durch eine fantasievolle Gestaltung auf. Foto: Andrin Fretz, Team Winterthur

Er kenne Winterthur sehr gut, sagt Stefan Buck am Telefon. Seine Kennerschaft ist sogar ganz frisch: Der Verleger sucht persönlich jedes Lokal auf, das in den Büchern seiner Reihe «Kultur-Stadtbuch» porträtiert wird, und hat das in den zurückliegenden anderthalb Jahren in Winterthur gemacht. 135 Geschäfte, Restaurants und Kulturorte enthält der Stadtführer, der soeben erschienen ist.

Während Buck eigenhändig die ersten 1300 Exemplare ausliefert – die gesamte erste Auflage beträgt 5000 –, findet er Zeit für ein Gespräch im Café Alltag im Graben. Er erscheint sportlich in einem dunkelblauen Hemd und mit blauer Mütze, ein gepflegter weissgrauer Bart ziert das gebräunte Antlitz.