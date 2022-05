Schloss Andelfingen – Signers Handschuh und das 5000-Liter-Fass des Stadtbaumeisters Der Jahresbericht der Stiftung Schloss Andelfingen enthält einige Trouvaillen. Da ist etwa die Rede von einem Fass, das nicht durch die Kellertür passt. Markus Brupbacher

Aufnahme vom August 2021: Wegweiser im Schlosspark Andelfingen zur Vernissage von Roman Signers Werk «Handschuh». Archivfoto: Madeleine Schoder

«Jahresbericht» – diese Textsorte klingt nicht besonders knackig, eher nach trockener Pflichtübung. Doch es gibt auch Ausnahmen. Eine solche ist der 22. Jahresbericht vom Mai 2022 der Stiftung Schloss Andelfingen. So erfährt man in dem Bericht nicht nur, was 2021/22 alles so passiert ist rund um das Andelfinger Schloss und seinen Park. Er enthält auch Spannendes – und Unterhaltsames, ja Kurioses. Hier eine Auswahl:

Winterthurs Stadtbaumeister und das Riesenfass