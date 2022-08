Der schnelle Pendler Petrucciani – Silber und Lebkuchen für den Läufer mit dem längsten Arbeitsweg Er spielte Fussball, aber wollte lieber rennen, seine Mutter verliess die Familie früh, und jetzt ist er mit 22 EM-Silber-Gewinner. Was für eine Nacht für den Tessiner. Monica Schneider

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Was für ein Endspurt: Ricky Petrucciani läuft in München zu Silber. Video: SRF

Es gibt im Sport die Wow-Momente, in denen man mit offenem Mund dasteht und staunt. Im Münchner Olympiastadion hat es an der EM der Leichtathleten in den vergangenen Tagen einige davon gegeben, einen der letzten bot Ricky Petrucciani, der 22-jährige Tessiner.