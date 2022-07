Kanton Zürich investiert in Kitas – Silvia Steiner will 90 Millionen Franken für Familien ausgeben Fast in jeder dritten Zürcher Gemeinde gibt es keinen einzigen Krippenplatz. Das will die Bildungsdirektorin nun ändern. Daniel Schneebeli

Frühförderung ist zentral für die kindliche Entwicklung. In Zürich will nun der Kanton in Kindertagesstätten investieren. Foto: Raphael Moser

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) startet eine grosse Offensive in der familienergänzenden Kinderbetreuung. Sie will 90 Millionen Franken investieren und die Gemeinden dazu motivieren, mehr Krippenplätze und mehr Angebote für Familien mit kleinen Kindern zu schaffen.

Für die Familien in der Stadt Zürich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie bereits wenige Monate alte Säuglinge in Kindertagesstätten betreuen lassen können. Doch das ist bei weitem nicht überall im Kanton so.

Am Dienstagnachmittag präsentierte Steiner die aktuellsten Zahlen zum Betreuungsangebot im Kanton Zürich. Dabei wurde klar, dass es da einen riesigen Stadt-Land-Graben gibt. Jenseits der Stadtgrenze nimmt das Angebot rapide ab. In Zürich gibt es rund 10’000 Krippenplätze, im Rest des Kantons nur 9000, obwohl dort mehr als doppelt so viele Menschen leben.

Ungesetzlicher Zustand

In der von Steiner präsentierten Erhebung zeigt sich sogar: In 31 Prozent der Zürcher Gemeinden gibt es keinen einzigen Krippenplatz. Betroffen sind besonders Gemeinden in den Randregionen im Norden und Osten des Kantons. Silvia Steiner sprach am Dienstag von «sehr unterschiedlichen Voraussetzungen», welche die Familien im Kanton Zürich antreffen.

Die Frage ist auch, ob es gesetzeskonform ist, wenn eine Gemeinde keine Betreuungsplätze anbietet, denn seit 16 Jahren steht im Volksschulgesetz: «Die Gemeinden ermitteln den Bedarf nach Tagesstrukturen regelmässig und stellen ein entsprechendes Angebot zur Verfügung.» Gemäss Steiners Erhebungen haben aber nur gut 60 Prozent der Gemeinden überhaupt eine Bedarfsabklärung im Dorf durchgeführt.

Unterschiedlich hoch sind auch die Investitionen der Gemeinden. Total gaben sie 2016 (aktuellere Vergleichszahlen gibt es nicht) rund 95 Millionen Franken aus, wobei rund 70 Millionen Franken auf die Stadt Zürich entfielen.

Eltern zahlen teilweise allein

Es gibt auch Gemeinden, in denen Eltern die Kitaplätze komplett aus der eigenen Tasche bezahlen müssen, obwohl sie aufgrund ihres Einkommen Subventionsbeiträge bekommen müssten. Über den ganzen Kanton gesehen, zahlen die Eltern 72 Prozent aller Betreuungskosten selber.

Silvia Steiner will dies mit ihrer Betreuungsoffensive nun ändern. Sie hat am Dienstag im Auftrag des Regierungsrates eine Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes in die Vernehmlassung gegeben. Diese sieht vor, dass sich der Kanton erstmals an der Finanzierung von Krippenplätzen beteiligt. Neu dürften die Gemeinden die Betriebskosten nur noch zum Teil den Eltern überlassen und müssten mindestens 35 Prozent selber bezahlen. Von diesen Gemeindebeiträgen soll der Kanton ein Drittel übernehmen.

An weitere Angebote der frühkindlichen Betreuung, etwa an Vater-Kind-Turnen oder Spielgruppen, will der Kanton neu sogar Beiträge von bis zu zwei Dritteln der Gesamtkosten übernehmen. Zusammen mit den Krippenplätzen seien solche Angebote sehr wichtig, um die Startchancen der Kinder zu verbessern.

Teure Defizitbehebung in der Schule

Laut Steiner sind die staatlichen Kita-Beiträge im Kanton Zürich im internationalen Vergleich sehr mager. In den OECD-Staaten seien sie fast fünfmal höher. Die Bildungsdirektorin bezeichnete den «Return on Investment» in der frühkindlichen Förderung als enorm hoch. Grund: Es ist teuer und auch nicht sehr erfolgreich, Entwicklungsdefizite aus den ersten Lebensjahren später in der Schule zu beheben.

Nötig sei der Ausbau der frühkindlichen Förderung auch, weil das Risiko von Schuldefiziten bei fremdsprachigen Kleinkindern besonders hoch sei und deren Zahl in den letzten 20 Jahren um etwa ein Drittel gestiegen sei.

Die Parteien, welche Steiners Offensive im Kantonsrat angestossen hatten, reagierten bereits. Für die SP kommt die Finanzhilfe zu spät und ist zu knausrig. Ähnlich die Grünen, die aber «einen Fortschritt» sehen. Die GLP ist «erfreut» und die EVP «sehr erfreut».

