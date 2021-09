Verunsicherung in den Schulen – Silvia Steiner will die Kinder schützen, aber auf ihre Art Die Bildungsdirektorin verfügt keine flächendeckende Corona-Massnahmen und erntet scharfe Kritik. In den meisten anderen Kantonen gilt aber ein ähnliches Laissez-faire. Daniel Schneebeli

Bildungsdirektorin Silvia Steiner bei einem Besuch in der Berufsbildungsschule Winterthur am ersten Schultag nach den Sommerferien. Foto: Marc Dahinden

Als der Bundesrat am 16. März 2020 die Schliessung aller Schulen verfügte, kündigte die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) eine Chaosphase in den Zürcher Schulen an. Mit dieser Prognose lag sie richtig.

Am 11. Mai 2020 haben die Schulen zwar wieder geöffnet, doch im Chaosmodus sind sie mehr oder weniger bis heute geblieben. Seit den letzten Sommerferien sind sie mit dem Delta-Virus sogar zu Corona-Hotspots geworden. In keiner Altersgruppe werden derzeit mehr Ansteckungen gezählt als unter Volksschülerinnen und -schülern, die mehrheitlich nicht geimpft werden können.