Bike-OL: EM in Portugal – Winterthurer Simon Brändli wird Europameister Der Winterthurer Simon Brändli krönte in Portugal eine erfolgreiche Saison mit dem EM-Titel über die mittlere Distanz und dem Sieg im Bike-OL-Gesamtweltcup. Er erreichte mit einer bestens geplanten und taktisch klugen Fahrt zwei grosse Ziele auf einen Schlag. Beat Meier

Simon Brändli bejubelt seinen EM-Titel. Foto: Beat Schaffner (Swiss Orienteering)

Simon Brändli hatte nach einer erfolgreichen Weltmeisterschaft im Juni in Finnland mit insgesamt vier Medaillen den erstmaligen Sieg eines Schweizer Bike-OL-Fahrers im Weltcup im Fokus. Darauf bereitete er sich vor, indem er Karten seiner früheren Einsätze in Portugal studierte und sich seine Taktik zurecht legte. Die Situation war insofern speziell, als die beiden in der Zwischenwertung gleich vor und nach ihm klassierten Finnen Samuel Pokala und Pekka Niemi die weite Reise nach Portugal nicht auf sich nahmen und sich mit ihren Erfolgen im Heimatland begnügten. Brändli: «So wusste ich, dass ein gutes Rennen zum Gesamtsieg reichen würde. Ich plante dann auch keine Risiken einzugehen. um mit sicheren Läufen mein Ziel zu erreichen.»