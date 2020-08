Phantastischer Schritt Richtung Rekord – Simon Ehammer kürt sich zum besten Zehnkämpfer des Jahres Der Appenzeller brilliert erneut, stellt mit 8231 Punkten eine Jahresweltbestleistung auf und schrammt ganz knapp am Schweizer Rekord vorbei. Monica Schneider

52,88 Meter im Speerwurf: Simon Ehammer gewinnt an der Mehrkampf-Schweizermeisterschaft und knackt zum zweiten Mal die Marke von 8000 Punkten. Foto: Anthony Anex/Keystone

Sechs Bestleistungen in zehn Disziplinen: Simon Ehammer gelang an den Mehrkampf-Meisterschaften in Langenthal «ein genialer Wettkampf», wie sein Trainer Karl Wyler sagte. Der erst 20-Jährige trotzte sich und dem Hitze-Wochenende eine Spitzenleistung nach der anderen ab und totalisierte 8231 Punkte – Jahresweltbestleistung. Damit verpasste der Appenzeller den Schweizer Rekord von Beat Gähwiler aus dem Jahr 1988 um lediglich 13 Punkte oder: 6 cm im Weitsprung.

Nur drei Wochen nach seinem ersten 8000-Punkte-Wettkampf vermochte Ehammer nachzudoppeln: Er startete am Samstag mit grandiosen 10,50 Sekunden über 100 m ins Titelrennen. Die Steigerung (um zwei Zehntel) war letztlich nur eine von sechs an diesem Wochenende. Im Kugelstossen (13,75) und über 400 m (47,27) verbesserte er sich am ersten Tag ebenfalls markant. Und nahm den Schwung mit. Denn am Sonntag gelang ihm gleich zu Beginn der nächste Coup: In 13,73 über 110 m Hürden verbesserte er sich um 18 Hundertstel – und näherte sich dem Schweizer Rekord von Spezialist Jason Joseph bis auf 39 Hundertstel.

Die Glanzleistung schaffte er dann – nach dem Bestwert im Diskus (36,19) zum Abschluss des kräftezehrenden Wettkampfes: Ehammer lief die 1500 m offensiv und erzielte in 4:42,54 eine um fünf Sekunden verbesserte Marke. «Es zeichnet sich ab, dass er den Schweizer Rekord einmal knacken wird, dass es nicht jetzt war, spielt keine Rolle», sagte ein zufriedener Trainer. Immerhin hat sich sein Athlet um 202 Punkte gesteigert.

Auch Kälin verteidigt Titel

Bei den Frauen verteidigte die Bündnerin Annik Kälin in Abwesenheit von Géraldine Ruckstuhl (verletzt) mit 6167 Punkten den Titel. Die 20-Jährige blieb damit nur drei Punkte unter ihrer Bestleistung von vor drei Wochen. Kälin hatte am Samstag im Hochsprung erstmals 1,81 m überquert und damit ebenfalls auf Bestwert-Kurs gelegen, von dem sie dann am Sonntag leicht abkam.