Trostpflaster für den Appenzeller – Simon Ehammer wird U-23-Europameister im Weitsprung Der Appenzeller Simon Ehammer springt in Tallinn 8,10 m und gewinnt seinen zweiten internationalen Titel. Monica Schneider

Simon Ehammer übernahm im Wettkampf schon früh die Führung. Foto: Dietmar Stiplovsek (Keystone/DPA)

Simon Ehammer hat sich ein ganz kleines Trostpflaster erarbeitet: Der Zehnkämpfer, der in den vergangenen Wochen eine Verletzung auskurierte und deshalb auf Mehrkämpfe verzichtete, springt an der U-23-EM in Tallinn 8,10 m weit und damit zur Goldmedaille.

Es ist Ehammers drittbester Sprung überhaupt, seiner Bestmarke vom vergangenen Sommer näherte er sich bis auf fünf Zentimeter.

Starke Leistungen – aber nicht an Olympia dabei

Ehammer hatte schon im zweiten von sechs Sprüngen mit 7,92 m die Führung übernommen, da noch mit leichtem Gegenwind. Im fünften Durchgang dann profitierte er von leichtem Rückenwind und vermochte als einziger die 8-m-Marke zu überspringen.

Zehnkämpfer Simon Ehammer Weltklasse – obwohl er in Appenzell geblieben ist Der Titel dürfte für den 21-Jährigen eine kleine Genugtuung nach einem zwiespältigen Jahr sein. Ehammer brillierte im vergangenen Sommer im Zehnkampf – in einer Phase, als die Leistungen nicht für die Olympiaqualifikation zählten. Im Frühjahr dann brach er zwei Mehrkämpfe in der Halle ab und verpasste damit die Limite für Tokio. Es reisen zwar 30 Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten an die Spiele, nicht aber einer der besten des Landes: Ehammer. Sein mittelfristiges Ziel und erster Grossanlass bei der Elite dürfte damit die nächstjährige WM in Eugene sein.

